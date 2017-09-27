100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная Германии вышла в 1/4 финала женского ЧЕ, одолев в пяти сетах Болгарию

27 сентября 2017, среда. 22:46 Волейбол

Женская сборная Германии на тай-брейке переиграла команду Болгарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Азербайджане и Грузии. У болгарок 23 очка в активе Элицы Василевой, а у немок самой результативной стала Луиза Липманн, набравшая 21 очко.

В четвертьфинале соперницами сборной Германии станут волейболистки из Азербайджана, а победительницы этого матча сыграют в полуфинале либо с итальянками, либо с голландками.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан
1/8 финала. Баку, Азербайджан

Болгария — Германия — 2:3 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15).

ЧЕ-2017 (ж)
27 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
Болгария
2 : 3 25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15
Германия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная Болгарии — Волейбол Женская сборная Германии — Волейбол
Новости. Волейбол
27 сентября 2017, среда
23:24 Алекно: победа над «Белогорьем» важна, но сегодня был ещё и волейбол
22:46 Сборная Германии вышла в 1/4 финала женского ЧЕ, одолев в пяти сетах Болгарию
22:18 Гончарова признана лучшей спортсменкой недели по версии слушателей «Спорт FM»
21:25 Московское «Динамо» победило «Локомотив» в четвёртом туре мужского ЧР
20:48 «Зенит» разгромил «Белогорье» в матче лидеров мужской Суперлиги
19:55 Российские волейболистки сыграют с Турцией в 1/4 финала чемпионата Европы
19:48 «Урал» одержал вторую победу кряду, победив на выезде «Нову»
19:36 «Кузбасс» уступил «Югре-Самотлор», ведя 2:0 по сетам, и потерпел 1-е поражение
19:28 «Газпром-Югра» одолел «Динамо» из Ленинградской области в 4-м туре Суперлиги
16:31 «Енисей» одержал свою первую победу в мужской Суперлиге сезона-2017/18
15:34 «Ангара» потерпела третье поражение на Кубке Сибири и Дальнего Востока
14:50 Шевченко: думаю, в плей-офф сборная России покажет более качественный волейбол
14:01 «Сахалин» победил «Приморочку» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
13:36 Бельен: хотелось бы в финале отомстить россиянкам за прошлый чемпионат Европы
12:10 Ф. Воронков: для санкт-петербургского «Зенита» сейчас все игры принципиальные
11:24 «Енисей» выиграл третий матч подряд на Кубке Сибири и Дальнего Востока
10:03 Климкин: главной задачей Воронкова было минимизировать число ошибок
09:28 Плачи: что тут можно сказать? Плохо играли, очень плохо
00:48 Климкин: наш аналитический штаб разобрал игру «Факела» по косточкам
26 сентября 2017, вторник
22:42 Финляндия заплатит 200 тыс. евро кубинцу, оправданному по делу об изнасиловании
22:13 Голландки разгромили Хорватию и сыграют с итальянками в четвертьфинале ЧЕ
20:20 Сборная Беларуси одолела Чехию и сыграет с Сербией в 1/4 финала женского ЧЕ
20:12 «Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно победил «Факел» в четвёртом туре Суперлиги
16:10 «Сахалин» разгромил «Ангару» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
15:27 Грачёва: явными фаворитами ЧЕ выглядят сборные Сербии и Нидерландов
14:07 «Енисей» выиграл второй матч подряд на Кубке Сибири и Дальнего Востока
13:09 Игроки «Уралочки» позавтракали с победителями акции, посвящённой ЗОЖ
12:18 «Олимп» проиграл «Тюмени-ТюмГУ» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
11:36 Бережко: в течение сезона московское «Динамо» будет добавлять
10:15 Панков: за уверенным отрезком в игре сборной России идёт какая-то тяжесть
09:25 Василева: несмотря на усталость, мы были близки к победе над Россией
07:40 Доигровщик «Урала» Куцмус подписал контракт с клубом из Ирана
00:07 Питерский «Зенит» хочет подписать контракт с сербским диагональным Лубуричем
25 сентября 2017, понедельник
22:38 Турция вышла в плей-офф ЧЕ по волейболу и может сыграть в 1/4 финала с Россией
19:51 Баннов: «Газпром-Югра» наказал нас за то, что мы сами не взяли
19:37 Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал домашнего ЧЕ по волейболу
19:02 Ушаков: не стоит недооценивать важность победы над Болгарией
18:13 Воронкова: с Болгарией было сражение равных соперников до самого конца матча
16:54 Российские волейболистки одолели болгарок и вышли в четвертьфинал ЧЕ
16:21 «Енисей» с победы стартовал в Кубке Сибири и Дальнего Востока
15:49 Хабр: московское «Динамо» в матче с «Ярославичем» выложилось на 100%
14:03 «Сахалин» проиграл «Тюмени-ТюмГУ» на Кубке Сибири и Дальнего Востока
13:44 Хабибуллин: в «Газпроме-Югра» уже нет ни одного человека с весом за 100 кг
12:48 Мельничук: «Югра-Самотлор» в 3-м туре ЧР показала свой нынешний максимум
12:07 Плачи: сейчас «Факел» выглядит чуть лучше, но впереди очень много работы
Все новости RSS
Партнерский контент