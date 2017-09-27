Сборная Германии вышла в 1/4 финала женского ЧЕ, одолев в пяти сетах Болгарию

Женская сборная Германии на тай-брейке переиграла команду Болгарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, проходящего в Азербайджане и Грузии. У болгарок 23 очка в активе Элицы Василевой, а у немок самой результативной стала Луиза Липманн, набравшая 21 очко.

В четвертьфинале соперницами сборной Германии станут волейболистки из Азербайджана, а победительницы этого матча сыграют в полуфинале либо с итальянками, либо с голландками.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан

1/8 финала. Баку, Азербайджан

Болгария — Германия — 2:3 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 11:15).