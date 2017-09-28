Жбанков: в матче с «Динамо-ЛО» для нас всё было как на электрическом стуле

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков оценил действия подопечных в матче четвёртого тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО». Сургутская команда одержала победу со счётом 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11).

«Хорошая игра для зрителей, для нас же всё как на электрическом стуле было. Но ребята молодцы, выиграли. Настораживает, что мы волнами играем: выдаём хороший волейбол, а потом волна идёт вниз, и демонстрируем катастрофический волейбол. Будем разбираться.

Обычно такие перепады свойственны детскому волейболу, никак не взрослому. Подача опять же сегодня волнами летела. У Чефранова – я даже не помню, чтобы люди по четыре эйса подряд подавали. Радует игра в защите, много мячей подняли, но, с другой стороны, много же брейковых мячей, поднятых в защите, не добиваем. Надо посмотреть видео и сделать выводы», — цитирует Жбанкова официальный сайт ВФВ.