Баньоли: «Урал» был сильнее «Новы» в атаке и на подаче

Главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли поделился впечатлениями после победы над новокуйбышевской «Новой» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (17:25, 26:24, 25:17, 25:23).

«Мы очень довольны выигрышем — это очень важная победа для нас. Но мы не можем быть довольны нашей игрой, потому что делаем очень много своих ошибок. «Нова» лучше нашей команды защищалась, у неё была лучше страховка, но мы были сильнее соперника в атаке и на подаче», — приводит слова Баньоли официальный сайт «Новы».