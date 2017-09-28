Щербинин: в конце четвёртого сета матча с «Локомотивом» была “русская рулетка”

Волейболист московского «Динамо» Дмитрий Щербинин поделился впечатлениями после победы над новосибирским «Локомотивом» в четвёртом туре чемпионата России со счётом 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33).

«Игра была достаточно тяжёлой. Мы опять выиграли первую партию достаточно легко, у нас хорошо летела подача. Но потом уступили партию. Выиграли общей игрой. Вторую партию мы провалили на подаче, испытывали определённые трудности с приёмом, игра пошла вниз. В третьей партии команда собралась, начала играть лучше. Александр Маркин в конце выдал серию хороших подач, благодаря которой мы взяли партию. А в четвёртом сете в конце была “русская рулетка”, и нам сегодня повезло больше», — цитирует Щербинина официальный сайт ВФВ.