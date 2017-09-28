Ерещенко: слухи о подписании Мики меня злили и мотивировали

Доигровщик «Белогорья» Ян Ерещенко прокомментировал поражение от казанского «Зенита» в четвёртом туре чемпионата России со счётом 0:3 (19:25, 23:25, 18:25), а также рассказал об адаптации в команде связующего Сергея Гранкина и признался, что слухи о возможном переходе поляка Матеуша Мики его мотивировали.

«Мы очень сильно хотели выиграть. Может, в какой-то момент даже поторопились. У «Зенита» летела хорошая подача, поэтому было трудно с приёмом. Плюс у них блок удачно работал, поэтому мы и проиграли. Конечно, риск был частью установки. С «Зенитом» по-другому шансов бы не было.

Наша игра с приходом Гранкина серьёзно поменялась. Сейчас мы играем в быстрый волейбол. Из-за этого пока часто не можем «встретиться» с Сергеем, найти нужный темп – ещё нужно много работать, улучшать взаимодействие.

Слухи о возможном подписании Матеуша Мики? Это злило и в то же время мотивировало. Геннадий Яковлевич Шипулин говорил мне об этом в меньшей степени. Вся информация шла от СМИ. Писали, что Белгород уже взял Мику, но всё это были слухи. Что касается меня, то я старался ещё больше работать на тренировках и приносить команде максимальную пользу", – цитирует Ерещенко «Спорт Бизнес Online».