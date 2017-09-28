Сборная Нидерландов стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы

Сборная Нидерландов в четвертьфинале женского чемпионата Европы уверенно переиграла команду Италии со счётом 3:0. Самой результативной волейболисткой матча стала голландка Лоннеке Слёйтьес, набравшая 20 очков. 17 очков в активе у Анне Бёйс, а у итальянок 15 баллов на счету Паолы Эгону.

В полуфинале голландки встретятся с победительницами матча Азербайджан — Германия, который состоится в пятницу, 29 сентября.

Женщины. Чемпионат Европы. Грузия и Азербайджан

1/4 финала. Баку, Азербайджан

Италия — Нидерланды — 0:3 (17:25, 20:25, 13:25).