Петров: чувствовалось, что Сургут помнит о прошлогоднем поражении от «Динамо-ЛО»

Связующий «Динамо-ЛО» Денис Петров прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (19:25, 25:17, 13:25, 25:22, 11:15).

«Нервозная выездная игра, первый сет втягивающийся получился, с приёмом не справились. Нужно было возвращаться в игру – начали агрессивно подавать, стало получаться. Сургут наверняка помнит, что в прошлом году мы тут выиграли, поэтому чувствовалось, что готовились, хотели отыграться. Команда с характером. В принципе, игра довольно ровная, мы в пятом сете сделали больше своих ошибок ненужных. В концовке более стабильно сыграл Сургут, а мы не выдержали напряжения», — цитирует Петрова официальный сайт ВФВ.