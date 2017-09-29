Никоненко: игроки «Енисея» очень хотели победить, а мы где-то перегорели

Центральный блокирующий «Ярославича» Виктор Никоненко прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 19:25).

«Это вторая выездная игра подряд. Мы немного устали. У «Енисея» были поражения, причём очень обидные, поэтому они были сильно мотивированы, тем более первая домашняя игра. Красноярские волейболисты очень хотели победить, а мы где-то перегорели, в каких-то игровых моментах не справились», — приводит слова Никоненко официальный сайт ВФВ.