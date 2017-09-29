«Енисей» выиграл четвёртый матч подряд на Кубке Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске продолжается Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. Во втором матче игрового дня «Тюмень ТюмГУ» в трёх сетах проиграла «Енисею» со счётом 0:3 (19:25, 17:25, 20:25). Тюменская команда потерпела первое поражение в четырёх матчах, «Енисей» одержал четвёртую победу.

Кубок Сибири и Дальнего Востока. Женщины. Иркутск. Четвёртый тур

«Тюмень ТюмГУ» (Тюмень) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (19:25, 17:25, 20:25).

30 сентября «Тюмень ТюмГУ» сыграет с «Приморочкой», а «Енисей» встретится с «Сахалином».