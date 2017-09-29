Крицкий: главное, что все игроки «Енисея» собрались, будем набирать форму

Центральный блокирующий красноярского «Енисея» Александр Крицкий поделился впечатлениями после победы над «Ярославичем» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:19). Для подопечных Юрия Чередника эта первая победа в чемпионате России — 2017/18.

«Не особо доволен игрой. Многие только начинают набирать форму. Антонен Рузье проводил свой первый матч после травмы локтя. Главное сейчас, что мы все собрались, будем набирать форму», — приводит слова Крицкого официальный сайт ВФВ.