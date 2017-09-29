Коваликов: когда пошла командная игра, мы завелись, и «Кузбассу» стало тяжело

Связующий нижневартовской «Югры-Самотлор» Игорь Коваликов оценил свою игру в матче четвёртого тура чемпионата России с кемеровским «Кузбассом». Подопечные Юрия Мельничука оказались сильнее со счётом 3:2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).

«Когда стоял в квадрате для запасных, очень хотел выйти и помочь команде. Думаю, что я с этой задачей справился. Тренер внёс коррективы. Со стороны виднее, что получается, а что не очень. Старался наладить взаимодействия с первыми темпами, на подаче добавить. Вообще, командная игра пошла. Завелись, и «Кузбассу» стало тяжело.

Поверили в победу, наверное, когда в пятой партии счёт стал 14:8 в нашу пользу. Тогда точно поняли, что всё в наших руках», — цитирует Коваликова официальный сайт ВФВ.