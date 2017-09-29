Ушаков: мне нечего сказать о четвертьфинале с Турцией

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков не сумел найти слова, чтобы прокомментировать поражение своей команды от сборной Турции (0:3) в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане.

«У меня нет слов, я ничего не могу сказать об этом матче», — приводит слова Ушакова официальный сайт турнира.

Напомним, сборная России на континентальном первенстве защищала титул, завоёванный в 2015 году. На групповом этапе подопечные Ушакова в четырёх партиях взяли верх над турецкими волейболистками (3:1). Победы над командами Украины и Болгарии россиянки одержали на тай-брейке (3:2).