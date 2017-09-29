Гвидетти: против сборной России Турция провела свой лучший матч на турнире

Главный тренер женской сборной Турции по волейболу Джованни Гвидетти прокомментировал победу в четвертьфинале над командой России (3:0).
«Невероятно благодарен своей команде. Да, мы не показали потрясающего волейбола, но в четвертьфинале провели свой лучший матч на турнире. Когда твоя команда играет лучший матч на турнире в четвертьфинале, нужно быть благодарным этой команде. Я чрезвычайно горд и счастлив, что мы обыграли сегодня Россию. Но у нас нет времени радоваться и думать о чём-то другом, кроме предстоящего полуфинала с Сербией. Все наши мысли уже там», — приводит слова Гвидетти пресс-служба турнира.
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