Кошелева: попрошу всех «знающих» волейбол экспертов быть тактичными

Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева прокомментировала вылет команды с чемпионата Европы. Россиянки проиграли в четвертьфинале турнира сборной Турции (0:3).



«Всегда непросто давать комментарии после поражений, особенно когда команду обыгрывают по всем фронтам. По сути, мы повторили 2011 год — такая же игра и такое же поражение. Сборная переживает непростой период: смена состава команды, смена главного тренера. Мы в этой ситуации проделали большую работу! И очень жаль, что сегодня она не принесла результатов. От имени всех игроков сборной хочу попросить всех „знающих“ волейбол экспертов быть тактичными и ответственными в своих высказываниях», — цитирует Кошелеву «Р-Спорт».