«Сахалин» одолел «Енисей» и выиграл женский Кубок Сибири и Дальнего Востока

В Иркутске завершился Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд. В заключительном туре «Сахалин» одолел красноярский «Енисей» и одержал победу в соревнованиях. Замкнул тройку призёров «Тюмень-ТюмГУ», переигравший «Приморочку». Также в пятом туре добился успеха «Олимп», нанёсший местной «Ангаре» пятое поражение кряду.

Женщины. Кубок Сибири и Дальнего Востока. Иркутск

5-й тур



«Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) — «Приморочка» (Приморский край) — 3:2 (12:25, 27:25, 25:21, 24:26, 15:11)

«Ангара» (Иркутск) — «Олимп» (Новосибирская область) — 0:3 (18:25, 16:25, 16:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 1:3 (25:17, 17:25, 24:26, 15:25).