«Нова» добилась третьей победы в Суперлиге, одолев в гостях «Енисей»

Новокуйбышевская «Нова» в пятом туре мужского чемпионата России на выезде одолела красноярский «Енисей» со счётом 3:1. Коллектив Константина Брянского выиграл третью встречу из пяти, а подопечные Юрия Чередника потерпели четвёртое поражение.

В пятом туре команда из Самарской области сыграет с «Ярославичем», а сибирякам предстоит встреча с нижневартовской «Югрой-Самотлор». Оба матча пройдут 7 октября.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

5-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30).