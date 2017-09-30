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«Нова» добилась третьей победы в Суперлиге, одолев в гостях «Енисей»

30 сентября 2017, суббота. 15:52 Волейбол

Новокуйбышевская «Нова» в пятом туре мужского чемпионата России на выезде одолела красноярский «Енисей» со счётом 3:1. Коллектив Константина Брянского выиграл третью встречу из пяти, а подопечные Юрия Чередника потерпели четвёртое поражение.

В пятом туре команда из Самарской области сыграет с «Ярославичем», а сибирякам предстоит встреча с нижневартовской «Югрой-Самотлор». Оба матча пройдут 7 октября.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
5-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (23:25, 25:17, 14:25, 28:30).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Нова
Новости. Волейбол
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