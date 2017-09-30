Санкт-петербургский «Зенит» потерпел второе поражение в ЧР по волейболу

Волейболисты команды «Газпром-Югра» из Сургута одержали четвёртую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. На своей площадке «Газпром-Югра» на тай-брейке обыграл санкт-петербургский «Зенит», для которого поражение стало вторым в сезоне.

В 6-м туре 7 октября «Зенит» в Санкт-Петербурге примет кемеровский «Кузбасс», а «Газпром-Югра» отправится в гости к казанскому «Зениту».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:2 (22:25, 28:26, 25:27, 25:22, 15:11).