Казанский «Зенит» с трудом обыграл «Факел» в матче ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали пятую победу подряд в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. На своей площадке подопечные Владимира Алекно на тай-брейке взяли верх над «Факелом» из Нового Уренгоя со счётом 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9).

Казанский «Зенит» потерял первое очко в текущем национальном первенстве, позволив «Факелу» довести матч до тай-брейка. Для гостей поражение стало четвёртым в сезоне, вторым – на тай-брейке.

В 6-м туре 7 октября казанский «Зенит» примет «Гапром-Югру» из Сургута, а «Факел» отправится в гости к московскому «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Зенит» (Казань) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 20:25, 15:9).