«Белогорье» обыграло московское «Динамо» в ЧР по волейболу

Волейболисты белгородского «Белогорья» одержали четвёртую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. На своей площадке «Белогорье» в трёх партиях взяло верх над московским «Динамо» со счётом 3:0 (34:32, 25:20, 25:23).

«Динамо» потерпело третье поражение в текущем национальном первенстве, впервые не сумев взять у соперника ни одной партии.

В 6-м туре 7 октября «Белогорье» отправится в гости к новосибирскому «Локомотиву», а «Динамо» на своей площадке будет принимать «Факел».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 5-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (34:32, 25:20, 25:23).