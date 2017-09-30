Сборная Сербии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу, разгромив Турцию

Женская сборная Сербии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). В полуфинальном матче сербские волейболистки в трёх партиях разгромили команду Турции со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:21).

За титул 1 октября сборная Сербии сыграет с командой Нидерландов. Турецкие волейболистки в матче за бронзу встретятся с хозяйками континентального первенства из сборной Азербайджана.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Полуфинал

Сербия – Турция — 3:0 (25:17, 25:12, 25:21).