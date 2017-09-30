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Сборная Сербии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу, разгромив Турцию

30 сентября 2017, суббота. 21:52 Волейбол

Женская сборная Сербии по волейболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). В полуфинальном матче сербские волейболистки в трёх партиях разгромили команду Турции со счётом 3:0 (25:17, 25:12, 25:21).

За титул 1 октября сборная Сербии сыграет с командой Нидерландов. Турецкие волейболистки в матче за бронзу встретятся с хозяйками континентального первенства из сборной Азербайджана.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан
Полуфинал

Сербия – Турция — 3:0 (25:17, 25:12, 25:21).

ЧЕ-2017 (ж)
30 сентября 2017, суббота. 20:00 МСК
Сербия
3 : 0 25:17, 25:12, 25:21
Турция
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная Сербии — Волейбол Женская сборная Турции — Волейбол
Новости. Волейбол
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