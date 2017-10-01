Константинов: давно не помню такого, чтобы игра не шла ни у одного игрока

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над «Ярославичем» (3:2) в домашнем матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Бывают и такие непростые игры. Я давно не помню такого, чтобы игра не шла ни у одного игрока. Основная проблема в том, что мы пока не можем обрести себя, командный дух. И это заметно именно в такие тяжёлые моменты. Хорошо мы играли и в выездных играх, но всё равно видно, что команда пока не готова. Считаю, что нам понадобится ещё несколько месяцев, чтобы сыграться, слишком много изменений в составе у нас в этом сезоне. Самое главное, что сегодня выиграли, нашли силы перебороть себя, использовать те шансы, которые у нас появлялись. Важно было дотерпеть, что мы и сделали. Будем работать. Сейчас у нас период, когда мы подряд играем несколько домашних матчей. Используем это время по максимуму, чтобы больше потренироваться», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».