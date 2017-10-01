Хабибуллин: похоже, пять партий в Сургуте – это уже обязательная программа

Главный тренер команды «Газпром-Югра» из Сургута Рафаэль Хабибуллин прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2) в домашнем матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Похоже, пять партий в Сургуте – это уже обязательная программа. Третья «пятихатка» подряд – все устали, но праздник на нашей улице, конечно, есть. «Зенит» — очень серьёзный соперник. При этом мы продолжаем набор своих ошибок, без них должны были выигрывать 3:0. Меньше ошибок – это и мастерство, и функциональная готовность, и психология. Над этим и работаем от игры к игре. Хочу также обратить внимание на то, что матч мы заканчивали составом, в котором не было четырёх игроков из тех, кто вышел сначала. У нас появилась взаимозаменяемость, войдёт в строй Андреев – будет два равнозначных состава. Это большой плюс», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба сургутской команды.