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Климкин: эти волны и перепады в игре «Зенита» уже начинают надоедать

1 октября 2017, воскресенье. 00:54 Волейбол

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение команды от «Газпрома-Югры» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«К сожалению, допустили очень много своих ошибок. Причём ошибки эти часто совершались в простых ситуациях. Например, не могли довести мяч до бьющего. Именно это и стало главной причиной поражения. Сил у парней хватало. С «физикой» сегодня все было в порядке. А вот с техникой проблем хватало.

Камехо есть Камехо. Он свой уровень держит – и это высочайший уровень. К нему совершенно точно нет ни малейших претензий. Если бы все в команде играли пусть не таком, но хотя бы на своем стабильном, ровном уровне – проблем было бы гораздо меньше. А то эти волны и перепады уже начинают надоедать. То играем совсем здорово, то плохо. Нужна некая золотая середина. Но её пока не видно.

Надеюсь, в следующем нашем матче – 7 октября против «Кузбасса» — будем действовать более ровно. Команда из Кемерово – классная и опытная, после 5 туров в её активе 4 победы. Так что придется непросто. Тем более это наш первый матч в КСК «СИБУР АРЕНА». Новый зал – это тоже накладывает дополнительный отпечаток… Многое будет зависеть от наших болельщиков. Надеюсь, они окажут нам такую же поддержку, какую оказывают в Академии Платонова», — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел второе поражение в ЧР по волейболу
Источник: Официальный сайт МВК "Зенит" (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
Теги
МВК Газпром-Югра МВК Зенит Санкт-Петербург
Новости. Волейбол
1 октября 2017, воскресенье
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