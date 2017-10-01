Вербов: шутили, что игроки «Факела» до сих пор не сняли медали чемпионата Европы

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:2 в пятом туре мужского чемпионата России.

«Нет ничего удивительного в том, что победа далась нам так тяжело. В «Факеле» играет половина сборной России, и они показали характер, бойцовские качества. После стартовых туров была шутка, что игроки «Факела» до сих пор ходят в медалях чемпионов Европы. Сейчас они показали, что медали сняли и готовы показывать себя в чемпионате России. Считаю, что потенциал у этой команды сумасшедший. Наверное, ей уже пора быть в призёрах. Все возможности для этого есть. Если они оставят этот настрой и желание, с ними никому не будет просто.



Возможно, в какой-то степени на нас сказались результаты «Факела» в начале чемпионата. Не так настроились. Понадеялись, что вполсилы, на опыте получится закатать соперника. Потом уже пришлось проявить характер, оскалить зубы. Видно было, что ребята еле ходят, Макс не совсем здоров. Важно, что в плохой и тяжёлый для нас день мы не опустили руки, хотя это было легче всего. Ничего страшного в случае поражения бы не произошло, но у нас в команде никто не хочет проигрывать, никто не устал от побед, и в важный момент нашли какие-то внутренние резервы», — приводит слова Вербова «Спорт Бизнес online».