Чередник: «Енисей» пока не готов демонстрировать игру высокого класса

Наставник красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение своей команды от новокуйбышевской «Новы» со счётом 1:3 в матче пятого тура мужского чемпионата России.

«Соперник показал достойную игру. Отмечу, что у «Новы» сработала замена в очень нужный момент. Вышли те люди, которые были меньше всего задействованы в играх, они доказали своё право на игру в большой волейбол. Характер проявили.

Мы старались, мы пробовали какие-то новые вещи. «Енисей» пока не готов играть в командную игру, не готов демонстрировать игру высокого класса. Но ближайших играх мы будем показывать тот волейбол, который нам нужен", — цитирует Чередника официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.