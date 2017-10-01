Сборная Турции взяла бронзу ЧЕ по волейболу, обыграв Азербайджан

Женская сборная Турции по волейболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). В матче за третье место турецкие волейболистки в четырёх партиях обыграли хозяек площадки из Азербайджана со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:8).

Напомним, что именно команда Турции не пустила в полуфинал сборную России.

Позднее за золотые медали и чемпионский титул сыграют команды Сербии и Нидерландов.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Матч за третье место

Турция – Азербайджан — 3:1 (22:25, 25:21, 25:14, 25:8).