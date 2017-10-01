Камехо стал самым результативным игроком 5-го тура волейбольной Суперлиги

Самым результативным игроком 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал кубинский доигровщик «Зенита» из Санкт-Петербурга Ореоль Камехо, который набрал 28 очков в матче с «Газпромом-Югра» (2:3).

7 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев из «Локомотива» в матче с «Ярославичем» (3:2).



По 5 эйсов подали Александр Кривец («Ярославич»), Антонин Рузье («Енисей») и Арслан Экши («Локомотив»).



Самые результативные игроки 5-го тура

Бомбардиры

28 – Ореоль Камехо («Зенит», Санкт-Петербург)

25 – Дмитрий Ильиных («Кузбасс»)

24 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)

23 – Денис Земчёнок («Динамо-ЛО»)

22 – Дмитрий Волков («Факел»)

22 – Антонин Рузье («Енисей»)

22 – Сергей Савин («Локомотив»)

Блок

7 – Ильяс Куркаев («Локомотив»)

6 – Андрей Ананьев («Нова»)

5 – Артём Вольвич («Зенит», Казань)

5 – Александр Крицкий («Енисей»)

Подача

5 – Александр Кривец («Ярославич»)

5 – Антонин Рузье («Енисей»)

5 – Арслан Экши («Локомотив»)

4 – Максим Белогорцев («Югра-Самотлор»)

4 – Виталий Васильев («Кузбасс»)

4 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань).