Камехо стал самым результативным игроком 5-го тура волейбольной Суперлиги

Самым результативным игроком 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стал кубинский доигровщик «Зенита» из Санкт-Петербурга Ореоль Камехо, который набрал 28 очков в матче с «Газпромом-Югра» (2:3).
7 результативных блоков поставил Ильяс Куркаев из «Локомотива» в матче с «Ярославичем» (3:2).
По 5 эйсов подали Александр Кривец («Ярославич»), Антонин Рузье («Енисей») и Арслан Экши («Локомотив»).
Самые результативные игроки 5-го тура
Бомбардиры
28 – Ореоль Камехо («Зенит», Санкт-Петербург)
25 – Дмитрий Ильиных («Кузбасс»)
24 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань)
23 – Денис Земчёнок («Динамо-ЛО»)
22 – Дмитрий Волков («Факел»)
22 – Антонин Рузье («Енисей»)
22 – Сергей Савин («Локомотив»)
Блок
7 – Ильяс Куркаев («Локомотив»)
6 – Андрей Ананьев («Нова»)
5 – Артём Вольвич («Зенит», Казань)
5 – Александр Крицкий («Енисей»)
Подача
5 – Александр Кривец («Ярославич»)
5 – Антонин Рузье («Енисей»)
5 – Арслан Экши («Локомотив»)
4 – Максим Белогорцев («Югра-Самотлор»)
4 – Виталий Васильев («Кузбасс»)
4 – Вильфредо Леон («Зенит», Казань).