Терзич: особенно горд тем, как сборная Сербии стала чемпионом Европы

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды на чемпионате Европы – 2017, ставшей для сербских волейболисток второй в истории.

«До сих пор не могу в полной мере поверить, хотя, конечно же, мы очень счастливы и довольны. Мы очень горды тем, что стали чемпионами Европы и особенно тем, как мы это сделали. Мы практически не предоставили соперникам возможностей обыграть нас, поэтому я очень горжусь своей командой, моими игроками, моим тренерским штабом и всеми, кто нам помогал. Конечно, защитить титул будет очень сложно, но я надеюсь, что мы не остановимся и продолжим расти, потому что здесь, на чемпионате Европы, играла практически новая команда Сербии. Я уверен, что мы можем играть ещё лучше, чем сыграли здесь, и сможем взять медали чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Терзича пресс-служба турнира.