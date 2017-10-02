Бошкович: сборная Сербии пять месяцев упорно работала, вы видите результат

Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович, признанная самым ценным игроком завершившегося в Баку чемпионата Европы, поделилась эмоциями после победы в финале над командой Нидерландов со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:18).

«Мы стали чемпионкам Европы, ощущения просто невероятные! Мы сыграли прекрасно. С самого начала мы действовали как единая команда. Со старта чемпионата Европы мы проиграли лишь два сета. Мы упорно работали на протяжении пяти месяцев для этого, и вы можете увидеть результат», — приводит слова Бошкович официальный сайт ЕКВ.