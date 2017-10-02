Панков: надо было или Ушакова назначать раньше, или оставить Кузюткина на ЧЕ

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков оценил выступление женской сборной России на чемпионате Европы, который прошёл в Азербайджане и Грузии. Подопечные Константина Ушакова в четвертьфинале проиграли команде Турции со счётом 0:3 (25:27, 18:25, 20:25).

«Я был уверен, что сборная России выиграет, но предполагал, что игра будет сложной. Получили 0:3 от Турции. Я всё ещё не пережил это поражение. Это ужасный результат для всех российских болельщиков и специалистов. Слабейшая игра, которую показала команда. Причём ничего страшного ведь не происходило, но проиграли первый сет и просто поникли, развалились. Все были заменены, но никто вопрос не решил. Драматическая для меня игра команды, в которой выступает моя дочь Екатерина. Мне очень хотелось, чтобы мы победили. Ведь у нас есть огромные силы. И Ирина Королёва в центре сетки, и Наталия Гончарова с Татьяной Кошелевой в нападении.

Я отношу случившееся к пертурбациям в тренерском штабе, которые были сделаны в последний момент. Константину Ушакову было очень сложно войти сразу со своими мыслями в команду. Его назначение нужно было делать или раньше, или вообще оставлять Владимира Кузюткина на чемпионат Европы. На этом этапе менять тренера нельзя.

Ушаков был на Гран-при, там руководил командой в нескольких матчах. Но замену нужно было делать раньше. Но раньше её никто сделать не смог, так как Кузюткин нормально работал. Всё решилось на Кубке чемпионов. Там команда слабо сыграла, и федерация приняла решение о замене. Но Ушакову было очень сложно. Войти в команду за две недели и стать её главным тренером…. Если бы был Кузюткин главным тренером на чемпионате Европы, команда бы лучше сыграла.

Татьяна Кошелева должна играть хорошо. Она много отдыхала, в чемпионате Турции не так много играла в прошлом сезоне. Было время восстановиться после травм. Она должна показывать лидерские качества и результат, как это делала Наталия Гончарова. Наталия нормально сыграла, но никто им не помогает. Ни Ирина Воронкова, ни Мария Фролова… Хотя Фролова сделала всё, что могла. Она принимала, но блокировать на этом уровне ей тяжело. Она молодец, работяга, хорошо сыграла и очень старалась.

Ксения Парубец почти не играла, Яна Щербань как будто не была в команде вообще. Человек многократно доказывал, что может приносить пользу сборной России. Вспомните, как она играла в отборе на Олимпиаду в Турции! Она великолепно играла, а на этом чемпионате её вообще не выпускали. С чем это связано? Непонятно. Какие-то субъективные решения", — цитирует Панкова «Р-Спорт».