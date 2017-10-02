Панченко: при определённых условиях я бы попробовал поработать со сборной России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко оценил выступление женской сборной России на чемпионате Европы, который прошёл в Азербайджане и Грузии, и рассказал о готовности возглавить национальную команду. Подопечные Константина Ушакова в четвертьфинале проиграли команде Турции со счётом 0:3 (25:27, 18:25, 20:25).

«Я не видел игру полностью, хочу ещё посмотреть её. Критиковать всегда легко. Но, конечно, 0:3 в игре с турчанками — это печальный результат. Никто не хотел такого, и, к сожалению, так сложилось. Выводы будут сделаны. Было назначение этого тренера, он выбирал команду. И то, что команду лихорадило, было видно ещё по первым матчам турнира. Мы никак не могли наиграть состав, который должен был решать определённые задачи.

Но ещё раз скажу, что самое простое — это обсуждать проблемы, когда всё уже свершилось. Я не знаю, может, были какие-то проблемы внутри команды. Я не был там, сложно судить. Но результат известен – 0:3 в четвертьфинале. Турчанки нас разобрали очень чётко, они рисковали на подаче, поэтому счёт всё показал. Два человека против организованного блока не могут всё время нападать эффективно и забивать постоянно. Это закон, который должны все уже знать.

При определённых условиях я бы попробовал поработать со сборной России. Но только при определённых условиях", — цитирует Панченко «Р-Спорт».