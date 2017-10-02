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Согрин: игрокам «Динамо-ЛО» где-то не хватает везения, где-то таланта

2 октября 2017, понедельник. 13:23 Волейбол

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в пятом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15).

«Трудно сказать, что произошло. Получилась провальная пятая партия в первую очередь на приёме. Ключевым стал четвёртый сет. В нём случились несколько тактических ошибок, не позволивших нам добить один мяч, – это привело к поражению в четвёртой, к проигрышу в пятой партии и в игре в целом. Нужно отметить, что парни работают и бьются, не хватает где-то везения, а где-то таланта. Нам не повезло, и это очень обидно. Хочется выиграть, но пока не получается. Трудимся дальше», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.

«Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу, уступая 0:2 по партиям
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо-ЛО МВК Кузбасс
Новости. Волейбол
2 октября 2017, понедельник
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