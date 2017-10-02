Казанское «Динамо» выиграло турнир на призы Лидии Логиновой

С 29 сентября по 1 октября в казанском Малом зале Центра волейбола состоялся традиционный предсезонный турнир на призы Лидии Логиновой с участием местного «Динамо», а также «Заречья-Одинцово» и «Алтая» (Усть-Каменогорск, Казахстан).

На старте соревнований подопечные Ришата Гилязутдинова в пяти партиях победили «Алтай» со счётом 3:2 (25:14, 19:25, 25:27, 25:14, 15:5). Во второй день турнира казанское «Динамо» обеспечило себе итоговую победу, обыграв «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 31:29).

Второе место заняла команда Вадима Панкова, победившая «Алтай» со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:21).