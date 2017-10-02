Гилязутдинов: думал, что с «Заречьем-Одинцово» будет более жёсткая игра

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов поделился впечатлениями после победы над «Заречьем-Одинцово» в матче турнира на призы Лидии Логиновой со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 31:29). На старте соревнований «Динамо» победило «Алтай» (Казахстан) со счётом 3:2 (25:14, 19:25, 25:27, 25:14, 15:5) и в итоге выиграло турнир.

«Я думал, что будет более жёсткая игра. Но наши девочки сыграли намного лучше, чем в первом матче: в первую очередь лучше сыграли в защите. Плюс были лучше в реализации моментов, чем в первом матче. Но и команда «Алтай», конечно, поопытнее, чем молодые девочки из «Заречья». Но я хочу сказать огромное спасибо обеим командам за участие в турнире! Для молодых игроков это была хорошая практика, для меня – это возможность посмотреть нашу молодёжь, сделать выводы.

Сейчас мы будем работать над тактикой игры уже в том составе, которому предстоит выступать в чемпионате. Времени на это осталось мало, а задачи перед нами, как обычно, стоят самые высокие», — цитирует Гилязутдинова официальный сайт клуба.