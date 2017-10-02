Панков: «Заречье» почему-то испугалось играть с казанским «Динамо»

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал итоги предсезонного турнира на призы Лидии Логиновой, в ходе которого подмосковная команда сначала уступила казанскому «Динамо» (0:3), а затем обыграла «Алтай» из Казахстана (3:0).

«Мы вчера почему-то испугались играть. Возможно, увидели по другую сторону сетки Самойленко, Марюхнич, Старцеву – элитных игроков уровня сборной России. При этом в краях у «Динамо» играли такие же дети. В общем, вчера ничего у нас не получилось. Сегодня же мы играли более спокойно, уравновешенно, вели в счёте. Благодаря чему я мог делать различные плановые замены.

Виктория Руссу получше играла в четвёртой зоне, лучше сегодня блокировала и принимала. Была также возможность дать поиграть Оксане Якушиной, попробовать обеих связующих. В общем, мы сегодня справились.

Я специально ставил более молодых игроков, например Якушину. И даже если бы мы проиграли третий сет, ввязались в борьбу в четвёртом, это было бы даже хорошо для практики. Но мы вовремя заблокировали соперника и выиграли. Считаю, что это был полезный матч», — приводит слова Панкова пресс-служба казанского «Динамо».