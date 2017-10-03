Ушёл из жизни тренер-врач женских сборных СССР, СНГ и России Клюйков

В возрасте 70 лет ушёл из жизни тренер-врач сборных женских команд СССР, СНГ и России, участник более десяти летних и зимних Олимпийских игр, заслуженный работник здравоохранения России Александр Клюйков, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«ВФВ приносит свои искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Александра Ивановича. Светлая память об этом прекрасном, добром, отзывчивом человеке и прекрасном специалисте навсегда останется в нашей памяти", — говорится в сообщении.