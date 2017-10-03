Ушаков: оправдываться и объяснять что-то не хочу. Я был главным тренером 10 дней

Главный тренер женской сборной России Константин Ушаков отказался подводить итоги прошедшего чемпионата Европы, на котором его подопечные не смогли выйти в полуфинал, в трёх сетах проиграв команде Турции. Перед стартом турнира Ушаков сменил на посту главного тренера Владимира Кузюткина.

«Сейчас и без меня много об итогах чемпионата Европы много сказано, разговоров хватает. Любые мои слова, объяснения будут звучать как оправдание, а потому объяснять что-то, оправдываться я не хочу. Я был главным тренером всего 10 дней, так что сказать мне особо нечего», — сказал Ушаков корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.