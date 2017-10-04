«Уралочка-НТМК» проведёт два товарищеских матча с «Динамо-Казань»

6 и 7 октября «Уралочка-НТМК» проведёт два товарищеских матча с казанским «Динамо» во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Участие в играх примут все сильнейшие волейболистки команд, включая игроков сборной России — Екатерину Евдокимову, Ксению Парубец, Ирину Королёву, Ирину Филиштинскую иИрину Воронкову, сообщает официальный сайт команды из Свердловской области.

В первом туре женской Суперлиги, который состоится 11 октября, «Уралочка-НТМК» сыграет с «Сахалином», а «Динамо» встретится с «Ленинградкой».