Кашин: обязательно сделаем турнир «Ленинградская осень» ежегодным

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин сообщил, что турнир «Ленинградская осень» станет ежегодным, а также рассказал о настрое подопечных на матчи с белорусской «Минчанкой». В финале турнира в спортивном комплексе «Озеро Зеркальное» команда из Санкт-Петербурга проиграла финскому клубу «ЛП-Виести» со счётом 0:3 (22:25, 23:25, 16:25).

«Мы обязательно сделаем турнир ежегодным. Состав участников, возможно, будем варьировать. Мы изначально настраивались на предстоящие матчи как на основные. Это очень хорошая команда, которая серьёзно усилилась к Лиге чемпионов», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.