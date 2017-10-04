Милькович: даже если ты талантлив, успех всё равно зависит от упорного труда

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы серб Иван Милькович рассказал о непростом выборе, который ему пришлось сделать в начале карьеры.

«В 1998 году я хотел поступить в университет, но получил вызов в национальную сборную. Мои родители позволили мне принять решение — заняться учёбой или стать профессиональным волейболистом. Я сделал большой выбор в пользу волейбола.

За эти годы я понял, что, даже если ты обладаешь талантом, успех всё равно зависит от упорного труда. Чтобы стать чемпионом, нужно посвятить этому делу всего себя», — цитирует Мильковича официальный сайт FIVB.