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Милькович: даже если ты талантлив, успех всё равно зависит от упорного труда

4 октября 2017, среда. 15:27 Волейбол

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы серб Иван Милькович рассказал о непростом выборе, который ему пришлось сделать в начале карьеры.

«В 1998 году я хотел поступить в университет, но получил вызов в национальную сборную. Мои родители позволили мне принять решение — заняться учёбой или стать профессиональным волейболистом. Я сделал большой выбор в пользу волейбола.

За эти годы я понял, что, даже если ты обладаешь талантом, успех всё равно зависит от упорного труда. Чтобы стать чемпионом, нужно посвятить этому делу всего себя», — цитирует Мильковича официальный сайт FIVB.

Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Иван Милькович
Новости. Волейбол
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