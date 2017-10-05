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Кошелева: то, что произошло на чемпионате Европы, даже для меня было впервые

5 октября 2017, четверг. 00:27 Волейбол

Доигровщица сборной России по волейболу Татьяна Кошелева проанализировала выступление команды на чемпионате Европы. Россиянки проиграли в четвертьфинале турнира сборной Турции (0:3).

«Когда команда собирается для того, чтобы побеждать, то необходимо, чтобы движение каждого игрока, мысль, взаимодействие, атмосфера — всё сходилось воедино! Я была в команде «победитель» и была в команде «проигравший»… Я знаю, что такое «сложились все пазлы» или «победить на одном дыхании». И знаю, когда «не получилось», и даже знаю, что значит „команда равнодушна“… Но то, что произошло на чемпионате Европы, даже для меня впервые. Это болезненный и противоречивый опыт…

Можете себе представить, что чувствует игрок, от которого все ждут каждое мгновение быть на максимуме, каждое мгновение быть на пике?! Эта эмоциональная нагрузка бывает гораздо тяжелее, чем состояние физической формы. На этом чемпионате мы отдали своё преимущество и свою силу, благодаря которой побеждали ранее… Мне, как и многим игрокам сборной, очень жаль, что наша команда в этот раз не была на своём максимуме...» — написала Кошелева в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Волейбол Татьяна Кошелева
Новости. Волейбол
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