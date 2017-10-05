Самойленко: Болл — лучший волейболист, с которым я играл

Блокирующий казанского «Зенита» Алексей Самойленко рассказал, какое впечатление своей игрой за «Урал» на него произвели американцы Ллой Болл и Клейтон Стэнли.

«Стэнли – просто машина. Он был невероятно мощным нападающим, как сейчас Макс Михайлов. Что касается Болла, то мяч после его передач всегда висел в удобной для тебя точке. В этом и была его уникальность. Высочайшее мастерство наряду с лидерскими качествами и сделали его такой легендой. Думаю, это лучший волейболист, с которым я играл. Ему удавалось создать для нападающего идеальные условия.

Помню, мы готовились к сезону и всё гадали, в какой форме приедет Болл, всё-таки человеку было уже за 40 лет. Но на первой же тренировке стало понятно, что он в полном порядке. Играть с ним было одно удовольствие. В «Урале» вообще было много отличных ребят, с которыми сейчас дружу – Рома Данилов, Андрюха Максимов, Макс Пантелеймоненко", — цитирует Самойленко “Спорт Бизнес Online”.