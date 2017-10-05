До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Самойленко: Болл — лучший волейболист, с которым я играл

5 октября 2017, четверг. 09:25 Волейбол

Блокирующий казанского «Зенита» Алексей Самойленко рассказал, какое впечатление своей игрой за «Урал» на него произвели американцы Ллой Болл и Клейтон Стэнли.

«Стэнли – просто машина. Он был невероятно мощным нападающим, как сейчас Макс Михайлов. Что касается Болла, то мяч после его передач всегда висел в удобной для тебя точке. В этом и была его уникальность. Высочайшее мастерство наряду с лидерскими качествами и сделали его такой легендой. Думаю, это лучший волейболист, с которым я играл. Ему удавалось создать для нападающего идеальные условия.

Помню, мы готовились к сезону и всё гадали, в какой форме приедет Болл, всё-таки человеку было уже за 40 лет. Но на первой же тренировке стало понятно, что он в полном порядке. Играть с ним было одно удовольствие. В «Урале» вообще было много отличных ребят, с которыми сейчас дружу – Рома Данилов, Андрюха Максимов, Макс Пантелеймоненко", — цитирует Самойленко “Спорт Бизнес Online”.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
МВК Урал Алексей Самойленко Андрей Максимов Клейтон Стэнли Ллой Болл Максим Михайлов Максим Пантелеймоненко Роман Данилов
Новости. Волейбол
5 октября 2017, четверг
10:07 Судьи будут использовать планшетные компьютеры в этом сезоне ЧР
09:25 Самойленко: Болл — лучший волейболист, с которым я играл
00:27 Кошелева: то, что произошло на чемпионате Европы, даже для меня было впервые
4 октября 2017, среда
21:12 Скончалась вице-чемпионка ОИ-1964 по волейболу Людмила Гуреева
19:43 Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV
16:09 FIVB отменила дисквалификацию сербки Антониевич, отстранённой за допинг
15:27 Милькович: даже если ты талантлив, успех всё равно зависит от упорного труда
14:13 Кашин: обязательно сделаем турнир «Ленинградская осень» ежегодным
13:15 Леонова: молодёжь у «Ленинградки» очень перспективная
12:08 Харью: «Ленинградка» – это очень хорошая команда, но «ЛП-Виести» играл лучше
11:04 «Уралочка-НТМК» проведёт два товарищеских матча с «Динамо-Казань»
10:13 Связующий Багрей стал игроком кипрской «Омонии»
09:08 Мискевич: в таблицу надо будет смотреть после первого круга
3 октября 2017, вторник
23:00 Гамова: от нас с Гончаровой ждали, что мы начнём рвать друг другу волосы
16:13 Мискевич: я уже освоился в Уфе. Будто не уезжал из Беларуси
15:11 Кашин: на финал «Ленинградка» вышла, выиграв заранее
14:04 Ушаков: оправдываться и объяснять что-то не хочу. Я был главным тренером 10 дней
13:16 «Ленинградка» заняла второе место на турнире «Ленинградская осень»
12:20 Ильиных: в начале матча с «Динамо-ЛО» игроки «Кузбасса» куда-то спешили
11:04 Д. Волков: на тай-брейке в матче с «Зенитом» я уже еле на ногах держался
10:16 Панченко: за день отдыха «Алтай», наверное, потерял игровой ритм
09:06 Ушёл из жизни тренер-врач женских сборных СССР, СНГ и России Клюйков
2 октября 2017, понедельник
23:54 Пирайнен на правах аренды перешёл из «Факела» в «Прикамье»
18:50 Фетисова: невозможно играть несколько лет подряд за счёт Кошелевой и Гончаровой
18:06 Панков: «Заречье» почему-то испугалось играть с казанским «Динамо»
16:03 Гилязутдинов: думал, что с «Заречьем-Одинцово» будет более жёсткая игра
15:17 Казанское «Динамо» выиграло турнир на призы Лидии Логиновой
14:04 Куркаев, Голубев и Мартынюк провели встречу с болельщиками в Новосибирске
13:23 Согрин: игрокам «Динамо-ЛО» где-то не хватает везения, где-то таланта
12:03 Панченко: при определённых условиях я бы попробовал поработать со сборной России
11:00 Жбанков: игра с санкт-петербургским «Зенитом» получилась валидольной
10:02 Панков: надо было или Ушакова назначать раньше, или оставить Кузюткина на ЧЕ
09:05 Бошкович: сборная Сербии пять месяцев упорно работала, вы видите результат
1 октября 2017, воскресенье
23:04 Терзич: особенно горд тем, как сборная Сербии стала чемпионом Европы
20:57 Бошкович признана MVP чемпионата Европы по волейболу
20:01 Женская сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу
19:55 Ушаков: Россия проиграла не из-за атаки, а из-за общего количества ошибок
19:22 Камехо стал самым результативным игроком 5-го тура волейбольной Суперлиги
17:26 Сборная Турции взяла бронзу ЧЕ по волейболу, обыграв Азербайджан
12:53 Чередник: «Енисей» пока не готов демонстрировать игру высокого класса
12:40 Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»
11:43 Саммелвуо: впереди у «Кузбасса» очень много работы
11:41 Баньоли: победу «Урала» над «Югрой-Самотлор» нельзя назвать лёгкой
10:17 Клюка: приятно, что поборолись с «Зенитом», но могли и выиграть
10:12 Вербов: шутили, что игроки «Факела» до сих пор не сняли медали чемпионата Европы
Все новости RSS
Партнерский контент