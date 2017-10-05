Чернышов: «Динамо-Казань» называют «командой, которая выиграла всё»

Генеральный директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов на презентации молодёжных команд клуба, которая состоялась 4 октября, пожелал юным волейболисткам приумножить количество клубных трофеев.



«Динамо-Казань» называют «командой, которая выиграла всё». Мы побеждали во всех пяти турнирах, в которых участвовали. И я хотел бы, чтобы вы тоже учились, работали и тренировались под девизом «Выиграть всё!». Ведь только поставив себе сверхзадачу, можно стать большим спортсменом. Естественно, это требует огромных усилий, требует самоограничения и самопожертвования. Время, которое вам дано для того, чтобы расти и развиваться, тоже не бесконечно.

Поэтому требование одно: работать творчески и даже через «не могу» стремиться расти и расти в спорте! «Динамо-УОР» начинает первый турнир в профессиональной лиге, и все с большим интересом ждут, как вы себя покажете. А мы в вас уверены и думаем, что вы там будете играть очень достойно», — цитирует Чернышова официальный сайт клуба.