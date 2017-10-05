Земчёнок: в «Динамо-ЛО» никто не впадает в отчаяние

Диагональный «Динамо-ЛО» Денис Земчёнок рассказал о ситуации в команде после пяти поражений подряд на старте российской Суперлиги.

«Никто не впадает в отчаяние. У нас много опытных ребят, которых не нужно учить, как бороться с тяжёлыми обстоятельствами и невезением. А три поражения на тай-брейке – это отчасти невезение. Где-то нас подвели собственные ошибки, где-то не хватило глубины скамейки и сил. Тем не менее временами мы показываем очень неплохой волейбол. Это и моё мнение, и людей со стороны. Мы понимаем, что движемся в правильном направлении и уже в скором времени одержим первую победу. Никаких пораженческих настроений в команде нет.

На мой взгляд, у меня есть прогресс во взаимодействии с нашими связующими. Становится комфортнее атаковать, это радует. Конечно, во всех элементах надо добавлять, особенно учитывая наши текущие результаты. В целом с нападением у нас похуже, чем с остальными элементами. Сейчас усиленно над этим работаем», – цитирует Земчёнка «Спорт Бизнес Online».