Игроки «Новы» примут участие в благотворительной акции

Волейболисты новокуйбышевской «Новы» примут участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой каждый житель Новокуйбышевска может подарить подписку на газеты и журналы воспитанникам детских социальных учреждений, ветеранам и престарелым по специальной льготной цене, сообщает официальный сайт клуба.

В стартовавшем чемпионате России подопечные Константина Брянского выиграли три матча из пяти и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице. 7 октября «Нова» на выезде сыграет с «Ярославичем».