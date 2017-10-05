Терзич: если поступит предложение возглавить сборную РФ, я очень хорошо подумаю

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и женской сборной Сербии Зоран Терзич признался, что подумал бы над предложением возглавить сборную России. На прошедшем в Азербайджане и Грузии чемпионате Европы сборная Сербии выиграла золото, а россиянки не смогли выйти в полуфинал.



«В мире есть две национальные команды, в которых я хотел бы работать — это Сербия и Россия. Если поступит предложение тренировать сборную России, я очень хорошо подумаю», — передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

Одна большая ошибка. Как Россия вылетела из чемпионата Европы Четвертьфинал чемпионата Европы с Турцией с каждой минутой неминуемо превращался в катастрофу. И превратился.