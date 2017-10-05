Зиничев: претензии по поводу провала на ЧЕ я адресую господину Фадееву

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев на пресс-конференции, посвящённой старту сезона, адресовал претензии по поводу неудачного выступления женской сборной на чемпионате Европы 2017 года куратору женских команд Всероссийской федерации волейбола Владиславу Фадееву. Подопечные Константина Ушакова в четвертьфинале в трёх сетах проиграли команде Турции.



«Мои претензии по поводу такого провального выступления сборной на чемпионате Европы адресуются к господину Фадееву. Это либо не профессионализм, либо какое-то вредительство. Но сейчас на дворе не 1937, поэтому я склоняюсь к первому», — передаёт слова Зиничева корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

Одна большая ошибка. Как Россия вылетела из чемпионата Европы Четвертьфинал чемпионата Европы с Турцией с каждой минутой неминуемо превращался в катастрофу. И превратился.