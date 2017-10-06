Ветрова: хотим обойти казанское «Динамо» по количеству побед в чемпионате России

Чемпионка мира 2010 года капитан московского «Динамо» Вера Ветрова на пресс-конференции, посвящённой старту сезона, рассказала о задачах, которые стоят перед командой.

«Нам очень понравилось побеждать. Теперь мы хотим оформить хет-трик — выиграть третий чемпионат подряд. И обойти по общему количеству побед казанское «Динамо», сейчас у нас ничья — 5-5», — приводит слова Ветровой официальный сайт клуба.

Ветрова в составе казанского «Динамо» выиграла чемпионат России в 2011 году, а в московской команде завоевала титулы в 2016 и 2017 годах.