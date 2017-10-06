Зиничев: болельщиков ждёт новогодний календарь с фотографиями игроков «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев на пресс-конференции, посвящённой старту сезона, рассказал о готовящемся сюрпризе для болельщиков.

«Болельщиков ждёт новогодний календарь с фотографиями наших замечательных игроков. Марина Бабешина с Верой Ветровой уже поучаствовали в фотосессии. Думаю, что обладатели этого календаря почувствуют себя настоящими счастливчиками, потому что увидят наших девушек совершенно в ином виде. Не буду раскрывать всех секретов. И я думаю, что это и есть та форма популяризации, которая имеет значение», — цитирует Зиничева официальный сайт клуба.