Земчёнок: кадровые проблемы здорово мешают «Динамо-ЛО»

Диагональный «Динамо-ЛО» Денис Земчёнок признался, что очень не хватает травмированного капитана Антона Ботина.

«Это сложный вопрос. У него такая неприятная травма, у которой возможны рецидивы. Именно поэтому важно залечить её полностью. Клуб и медицинский штаб делают всё возможное, а мы желаем Антохе скорейшего выздоровления. Безусловно, нам его не хватает, как и других травмированных ребят. Кадровые проблемы нам здорово мешают, тяжело выстроить полноценный тренировочный процесс», — цитирует Земчёнка «Спорт Бизнес Online».